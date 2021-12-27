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Лучани хочуть, аби влада навела лад з незаконними парканами у місті

Лучани хочуть, аби влада навела лад з незаконними парканами у місті
У Луцьку містяни просять владу провести інвентаризацію всіх огорож, воріт та грат і, якщо такі об'єкти не мають відповідних дозвільних документів, демонтувати їх.

Таку ініціативу сьогодні, 13 січня, зареєстрував лучанин Вікор Смолярчук на сайті місцевих ініціатив.

«Останніми роками, в різних мікрорайонах Луцька, суб'єктами у сфері благоустрою населеного пункту, самовільно було встановлено низку парканів, воріт, грат, які унеможливлюють піший прохід та автомобільний доїзд до зупинок, магазинів, закладів харчування, побутового обслуговування, соціальної сфери, лікувальних установ",- пише Вікор Смолярчук.

Також автор петиції каже, що бувають випадки, коли до багатоквартирних будинків не може доїхати спецтехніка: пожежні автомобілі, карети невідкладної екстренної медицини, сміттєзбирачі.
А відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" огорожі, ворота, грати належать до малих архітектурних форм. А на встановлення їх , відповідно до правил благоустрою міста Луцька, повинен бути дозвіл виданий в установленому порядку.

«Враховуючи зазначене, просимо Луцького міського голову Ігоря Поліщука та членів виконавчого комітету Луцької міської ради, доручити відповідним службам міста провести інвентаризацію всіх огорож, воріт та грат, встановлених без відповідних дозволів і здійснити їх демонтаж в порядку, визначеному чинним законодавством", - йдеться у тексті петиції.

Аби її розглянула влада міста, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 людей. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.


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Теги: петиція, огорожі
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