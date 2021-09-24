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Шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження

Шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження
14 січня, в Україні буде дуже вітряно та почнеться відлига. На Волині та в Луцьку очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вдень місцями до 25 м/с.

Рівень небезпечності – I (жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у соціальній мережі Facebook.

"Завтра в Україні буде дуже вітряно! Акцент, в першу чергу, варто зробити саме на цьому, тому що пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Це відноситься до другого рівня небезпечності. Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби. Температура повітря завтра стрімко підвищиться, практично по всіх областях України буде відлига. У зв'язку зі зростанням температури опади випадатимуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області, через ускладнення погодних умов на дорогах можливе утворення ожеледиці.

"При переході температури повітря від мінусових до плюсових позначок і опадів у вигляді дощу на автодорогах можливе утворення ожеледиці. Нараз дорожники проводять превентивну обробку автошляхів державного значення протиожеледними матеріалами", – зазначили дорожники.

Окрім того, волинянам радять дотримуватися таких рекомендацій:

- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;
- не паркувати поруч з ними автотранспорт.

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Теги: гідрометцентр, сильний вітер
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