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Народний синоптик з Волині прогнозує напрочуд лагідний лютий

Народний синоптик з Волині прогнозує напрочуд лагідний лютий
Народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач прогнозує, зимові місяці січень і лютий будуть напрочуд лагідними.

За його словами, нинішню зиму можна сміливо назвати значно м’якшою за попередні, пише "Полісся".

Січень, обіцяє аматор-синоптик, продовжить розпочату тенденцію. Його початок мине із ледь відчутним морозом, та й то переважно вночі, що аж ніяк не псуватиме цього позитивного враження. Схожим виявиться також лютий, запевняє автор прогнозу. Періоди зниження температури хоча і траплятимуться, однак триватимуть недовго. Арктичні холоди “заходитимуть” теж дуже зрідка.

Передбачення пана Володимира про те, що денна температура в грудні буде вищою, ніж зазвичай та, здебільшого, плюсовою, справдилося.


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Теги: Володимир Деркач, прогноз
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