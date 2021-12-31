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Ловити «зайців» у луцьких маршрутках буде спеціальна служба

Ловити «зайців» у луцьких маршрутках буде спеціальна служба
У Луцьку створять Службу контролю за проїздом в маршрутних автобусах.

Як йдеться у проєкті рішення на сайті мерії, до служби увійдуть працівники від кожного перевізника, які підпорядковуватимуться відділу транспорту Луцької міської ради, або ж залученій до цього процесу організації. Про це пише ІА Конкурент.

Зазначається, що контролери групами по двоє осіб перевірятимуть усі маршрутки. На додачу, працівники матимуть право фіксувати процес роботи на відео.

Контролери перевірятимуть наявність у пасажирів документів на проїзд, накладатимуть і стягуватимуть штрафи, а також стежитимуть за внутрішнім обладнанням, курінням, викиданням сміття чи інших предметів з вікон і дверей автобусів.

Відповідний проєкт рішення виконавчий комітет має розглянути на черговому засіданні Луцької міськради 18 січня.


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Теги: транспорт, контролери
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