вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
10 476 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 січня. Зокрема, захворіли 663 дитини та 241 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 737 510 осіб;

одужали – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

провели ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 427;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:16
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:08
Ловити «зайців» у луцьких маршрутках буде спеціальна служба
Сьогодні, 08:19
Шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 07:06
Схожі новини
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
06 січень, 09:10
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
29 грудень, 2021, 09:09
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
24 грудень, 2021, 09:06
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
12 грудень, 2021, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:16
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:08
 0
Англійська – це необхідність: мовна школа у Луцьку комфортно і ефективно навчає іноземної*
Сьогодні, 09:05
 0
Ловити «зайців» у луцьких маршрутках буде спеціальна служба
Сьогодні, 08:19
 0
Медіа
відео
1/8