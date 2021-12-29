Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 3 737 510 осіб;



одужали – 3 545 111 осіб;



летальних випадків – 98 068;



провели ПЛР-тестувань – 17 108 685.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1193;



Вінницька область – 648;



Волинська область – 168;



Дніпропетровська область – 427;



Донецька область – 314;



Житомирська область – 252;



Закарпатська область – 278;



Запорізька область – 175;



Івано-Франківська область – 880;



Київська область – 394;



Кіровоградська область – 71;



Луганська область – 98;



Львівська область – 1001;



Миколаївська область – 193;



Одеська область – 516;



Полтавська область – 521;



Рівненська область – 317;



Сумська область – 538;



Тернопільська область – 371;



Харківська область – 691;



Херсонська область – 92;



Хмельницька область – 443;



Черкаська область – 292;



Чернівецька область – 409;



Чернігівська область – 194.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 476 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 січня. Зокрема, захворіли 663 дитини та 241 медпрацівник.Про це повідомляє МОЗ України.захворіли – 3 737 510 осіб;одужали – 3 545 111 осіб;летальних випадків – 98 068;провели ПЛР-тестувань – 17 108 685.м. Київ – 1193;Вінницька область – 648;– 168;Дніпропетровська область – 427;Донецька область – 314;Житомирська область – 252;Закарпатська область – 278;Запорізька область – 175;Івано-Франківська область – 880;Київська область – 394;Кіровоградська область – 71;Луганська область – 98;Львівська область – 1001;Миколаївська область – 193;Одеська область – 516;Полтавська область – 521;Рівненська область – 317;Сумська область – 538;Тернопільська область – 371;Харківська область – 691;Херсонська область – 92;Хмельницька область – 443;Черкаська область – 292;Чернівецька область – 409;Чернігівська область – 194.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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