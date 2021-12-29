Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:08
10 476 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 січня. Зокрема, захворіли 663 дитини та 241 медпрацівник.
Про це повідомляє МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 737 510 осіб;
одужали – 3 545 111 осіб;
летальних випадків – 98 068;
провели ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1193;
Вінницька область – 648;
Волинська область – 168;
Дніпропетровська область – 427;
Донецька область – 314;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 278;
Запорізька область – 175;
Івано-Франківська область – 880;
Київська область – 394;
Кіровоградська область – 71;
Луганська область – 98;
Львівська область – 1001;
Миколаївська область – 193;
Одеська область – 516;
Полтавська область – 521;
Рівненська область – 317;
Сумська область – 538;
Тернопільська область – 371;
Харківська область – 691;
Херсонська область – 92;
Хмельницька область – 443;
Черкаська область – 292;
Чернівецька область – 409;
Чернігівська область – 194.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 737 510 осіб;
одужали – 3 545 111 осіб;
летальних випадків – 98 068;
провели ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1193;
Вінницька область – 648;
Волинська область – 168;
Дніпропетровська область – 427;
Донецька область – 314;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 278;
Запорізька область – 175;
Івано-Франківська область – 880;
Київська область – 394;
Кіровоградська область – 71;
Луганська область – 98;
Львівська область – 1001;
Миколаївська область – 193;
Одеська область – 516;
Полтавська область – 521;
Рівненська область – 317;
Сумська область – 538;
Тернопільська область – 371;
Харківська область – 691;
Херсонська область – 92;
Хмельницька область – 443;
Черкаська область – 292;
Чернівецька область – 409;
Чернігівська область – 194.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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