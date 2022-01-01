На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 168 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 14 дітей та 3 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 60,Летальних випадків (осіб) – 5:Луцький район – 3 випадки по 1 в Торчинській, Ківерцівській та Цуманській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській та Павлівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 713,методом ІФА (осіб) – 184.– 89 хворих:Луцька ТГ – 56 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихДоросинівська ТГ – 1 хворийКолківська ТГ – 1 хворийКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 3 хворихПідгайцівска ТГ – 12 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 4 хворих– 24 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 10 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 8 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийПавлівська ТГ – 1 хворий– 11 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 2 хворихЛюбешівська ТГ – 5 хворихМаневицька ТГ – 2 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворих– 44 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 5 хворихГоловненська ТГ – 4 хворихЗаболотівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 7 хворихЛюбомльська ТГ – 6 хворихРатнівська ТГ – 10 хворихСамарівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 6 хворихзахворіло (осіб) – 104 690 (з них дітей – 7342 та медичних працівників –4468),одужало ( осіб) – 101 071 (з них дітей – 7209 та медичних працівників –4390),летальних випадків (осіб) –2215 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 414 246,методом ІФА (осіб) –211 315.За добу 13 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2134 щеплення. Першою дозою щепили — 809 осіб, другою дозою – 1185 осіб, додатковою дозою – 17 осіб, бустерною дозою – 123 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 людини, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.