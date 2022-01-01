На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли
Сьогодні, 09:25
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 168 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 14 дітей та 3 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 60,
Летальних випадків (осіб) – 5:
Луцький район – 3 випадки по 1 в Торчинській, Ківерцівській та Цуманській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській та Павлівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 713,
методом ІФА (осіб) – 184.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 89 хворих:
Луцька ТГ – 56 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 12 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 24 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 10 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 8 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 44 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 5 хворих
Головненська ТГ – 4 хворих
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 7 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 10 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 104 690 (з них дітей – 7342 та медичних працівників –4468),
одужало ( осіб) – 101 071 (з них дітей – 7209 та медичних працівників –4390),
летальних випадків (осіб) –2215 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 414 246,
методом ІФА (осіб) –211 315.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 13 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2134 щеплення. Першою дозою щепили — 809 осіб, другою дозою – 1185 осіб, додатковою дозою – 17 осіб, бустерною дозою – 123 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 людини, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 60,
Летальних випадків (осіб) – 5:
Луцький район – 3 випадки по 1 в Торчинській, Ківерцівській та Цуманській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській та Павлівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 713,
методом ІФА (осіб) – 184.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 89 хворих:
Луцька ТГ – 56 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 12 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 24 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 10 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 8 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 44 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 5 хворих
Головненська ТГ – 4 хворих
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 7 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 10 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 104 690 (з них дітей – 7342 та медичних працівників –4468),
одужало ( осіб) – 101 071 (з них дітей – 7209 та медичних працівників –4390),
летальних випадків (осіб) –2215 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 414 246,
методом ІФА (осіб) –211 315.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 13 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2134 щеплення. Першою дозою щепили — 809 осіб, другою дозою – 1185 осіб, додатковою дозою – 17 осіб, бустерною дозою – 123 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 людини, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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