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На Волині затримали водія, який незаконно перевозив деревину

На Волині затримали водія, який незаконно перевозив деревину
Волинські патрульні виявили незаконне перевезення деревини поблизу села Мовчанів Володимир-Волинського району.

Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 14 січня, близько 4-ї години ранку під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) поліцейські виявили транспортний засіб DAF, який перевозив лісодеревину.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль, а під час перевірки документів, встановили, що 46-річний водій надав товарно-транспортну накладу, яка не зазначена у базі даних. Також бирка, яка була на одній із колод відсутня у базі даних.

Для з’ясування усіх обставин події, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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Теги: Волинь, Володимир, деревина
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