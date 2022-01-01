На Волині затримали водія, який незаконно перевозив деревину

Волинські патрульні виявили незаконне перевезення деревини поблизу села Мовчанів Володимир-Волинського району.Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні, 14 січня, близько 4-ї години ранку під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) поліцейські виявили транспортний засіб DAF, який перевозив лісодеревину.Патрульні зупинили вказаний автомобіль, а під час перевірки документів, встановили, що 46-річний водій надав товарно-транспортну накладу, яка не зазначена у базі даних. Також бирка, яка була на одній із колод відсутня у базі даних.Для з’ясування усіх обставин події, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.