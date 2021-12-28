Справу пенсіонера з Волині, який не раз ґвалтував 7-річну дівчинку у гаражі, передали до суду
Сьогодні, 10:42
Володимир-Волинська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 7-річної дівчинки та вчинення щодо неї розпусних дій (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України) 63-річним жителем селища Благодатне.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що з червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.
Подальшу долю волинянина вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, раніше повідомляли шокуючі історії цього інциденту. Чоловік, який ґвалтував дитину, є її родичем. Про те, що трапилося, дитина розповіла татові лише за кілька місяців. Чоловіка зізнання доньки шокували. Його дружина померла рік тому, тож він сам виховує двох доньок. Каже, влітку, коли все сталося, був на заробітках. Діти лишалися з сестрою. Дізнавшись про злочин - чоловік одразу звернувся у поліцію.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що з червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.
Подальшу долю волинянина вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, раніше повідомляли шокуючі історії цього інциденту. Чоловік, який ґвалтував дитину, є її родичем. Про те, що трапилося, дитина розповіла татові лише за кілька місяців. Чоловіка зізнання доньки шокували. Його дружина померла рік тому, тож він сам виховує двох доньок. Каже, влітку, коли все сталося, був на заробітках. Діти лишалися з сестрою. Дізнавшись про злочин - чоловік одразу звернувся у поліцію.
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