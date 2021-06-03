Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

17-річного зловмисника під час реалізації оперативної інформації затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Луцьку вчора, 13 січня. При собі він мав 150 г психотропної речовини Альфа «PVP» та 2 закладки з цією речовиною.Про це пише пресслужба поліції Волині.Встановлено, що наркозловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту наркотиків та психотропів, надсилав поштові відправлення із забороненими речовинами по Україні, залишав для потенційних клієнтів мастер-клади та закладки на території Луцька й Волинської області.Щомісячно фігурант реалізовував близько 500 закладок та отримував за це дохід – 70 000-90 000 гривень.Аби не втратити важливі речові докази, за місцем проживання наркоділка поліцейські провели невідкладний обшук. Там виявлено 450 г психотропної речовини Альфа «PVP»; понад 30 готових закладок, вагою 50 г; електронні ваги; зіп-пакети; ізоляційна стрічка; мобільний телефон; дві банківські карти.Усе це скеровано на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 300 000 гривень.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення наркодилеру підозри та обрання йому запобіжного заходу.