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Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра
17-річного зловмисника під час реалізації оперативної інформації затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Луцьку вчора, 13 січня. При собі він мав 150 г психотропної речовини Альфа «PVP» та 2 закладки з цією речовиною.

Про це пише пресслужба поліції Волині.

Встановлено, що наркозловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту наркотиків та психотропів, надсилав поштові відправлення із забороненими речовинами по Україні, залишав для потенційних клієнтів мастер-клади та закладки на території Луцька й Волинської області.
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

Щомісячно фігурант реалізовував близько 500 закладок та отримував за це дохід – 70 000-90 000 гривень.

Аби не втратити важливі речові докази, за місцем проживання наркоділка поліцейські провели невідкладний обшук. Там виявлено 450 г психотропної речовини Альфа «PVP»; понад 30 готових закладок, вагою 50 г; електронні ваги; зіп-пакети; ізоляційна стрічка; мобільний телефон; дві банківські карти.
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

Усе це скеровано на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 300 000 гривень.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

Вирішується питання про оголошення наркодилеру підозри та обрання йому запобіжного заходу.
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра

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Теги: Луцьк, наркотики, неповнолітній
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