Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 25 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 – в реанімації в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступила одна людина, проте жодної виписаної. Хворі вдихнули 550 кг кисню, залишалося трохи більше 19 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 14 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 34 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 25 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 – в реанімації в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступила одна людина, проте жодної виписаної. Хворі вдихнули 550 кг кисню, залишалося трохи більше 19 тонн кисню.

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