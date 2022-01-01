вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 14 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 34 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 25 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 – в реанімації в критичному стані, 15 – у важкому. За минулу добу поступила одна людина, проте жодної виписаної. Хворі вдихнули 550 кг кисню, залишалося трохи більше 19 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:13
Вогонь приборкували 19 рятувальників: у Луцьку вночі сталася пожежа
Сьогодні, 10:57
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра
Сьогодні, 10:46
Справу пенсіонера з Волині, який не раз ґвалтував 7-річну дівчинку у гаражі, передали до суду
Сьогодні, 10:42
«Бійтеся і чекайте гіршого»: хакери атакували урядові сайти та «Дію»
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
13 січень, 10:48
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
12 січень, 13:48
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
11 січень, 10:13
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
06 січень, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:13
 0
Вогонь приборкували 19 рятувальників: у Луцьку вночі сталася пожежа
Сьогодні, 10:57
 0
Вилучили психотропів на 300 тисяч гривень: у Луцьку затримали 17-річного наркокур`єра
Сьогодні, 10:46
 0
Справу пенсіонера з Волині, який не раз ґвалтував 7-річну дівчинку у гаражі, передали до суду
Сьогодні, 10:42
 0
«Бійтеся і чекайте гіршого»: хакери атакували урядові сайти та «Дію»
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8