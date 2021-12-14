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У Підгайцівській громаді дітей вітає незвичний святий Миколай. ФОТО, ВІДЕО

У Підгайцівській громаді дітей вітає незвичний святий Миколай. ФОТО, ВІДЕО
У Підгайцівській сільській раді святий Миколай досі розносить подарунки дітям. Цього разу роль святого доручили Поліцейському офіцеру громади Олександру Остапчуку. Він впродовж двох днів дарував гарний настрій дітям ветеранів АТО та дітям із сімей, які під особливою опікою сільради.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.

Директорка Центру культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Тетяна Ковжук розповіла, що ідея залучити до святкової місії поліцейських офіцерів виникла випадково, однак враховуючи те, що поліцейських на території громади троє і вони, окрім охорони правопорядку, мають виконувати ще й превентивну роботу, вдалося поєднати кілька задач і зробити спільну добру справу.

Коштом громади придбали 362 подарунки, які до кінця тижня розвезуть по усіх старостинських округах Підгайцівської громади.

Миколай розпочав свій шлях із найвіддаленішого села Хорлупи, зустрівся з дітками у Звірові, Борохові, Лищі, Піддубцях, Романові. У суботу подарунки отримають діти із Підгайців, Крупи, Струмівки та Липин.

Олександр Остапчук розповідає, що на роль святого Миколая погодився одразу, оскільки він раніше працював у «Поліції діалогу» - тож вміє і любить комунікувати з людьми, а тут ще й з дітьми.

Аби зекономити час, довелося їхати у села вже у костюмі благочинця – у рясі, з білою бородою. Люди у селах вітали патрульний автомобіль і усміхались, а декому Миколай навіть цукерки знаходив у своїх кишенях.


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Теги: Підгайці, Миколай, вітання
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