На «Ягодині» викрили порушення митних правил на понад 300 млн грн

Завдяки співпраці Волинської митниці з іноземними колегами викрито трьох суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які під виглядом скловолокнистої сітки імпортували дорожчий товар з Європи. Сукупна вартість незаконно переміщеного товару становить понад 300 млн грн.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.У 2019 році три українські компанії уклали контракти з іноземними партнерами про купівлю-продаж будівельних матеріалів. Ввозили їх через пункт пропуску "Ягодин" окремими поставками як скловолокнисту сітку.Щодо діяльності згаданих компаній було ініційовано запити до іноземних держав стосовно надання адміністративної допомоги у проведенні перевірки. Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби забезпечив отримання ℹінформації від митних органів 12 країн: Греції, Фінляндії, Румунії, Данії, Угорщини, Швеції, Чехії, Іспанії, Литви, Болгарії, Австрії та Польщі.Документально підтверджено, що всі три компанії подавали українським митникам неправдиві відомості про ввезений товар. Під виглядом будівельних матеріалів на митну територію України завозили спортивне взуття, одяг, комп'ютерне обладнання, телефони.В діях суб'єктів ЗЕД встановлено порушення митних правил, зокрема, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості. За інформацією від митних органів, вартість незадекларованих товарів складає для першого підприємства майже 59 млн грн, для другого – понад 85 млн грн, для третього – понад 158 млн грн.Митницею складено протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає накладення штрафу в розмірі сто відсотків вартості товару та його конфіскацію. Протоколи про порушення митних правил волинські митники після завершення провадження скерують до суду.