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На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*

На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*
Нова кав’ярня мережі “Віденська кава” розпочинає роботу у с. Княгининок. Відкриття заплановане на суботу, 15 січня.

Заклад розташований на території нового ринку, будівництво якого завершується. Наприкінці грудня тут уже відкрився супермаркет SPAR і незабаром розпочне роботу перша у Княгининку аптека та заклад Good Burger.

Мережа “Віденська кава” працює в Україні майже 30 років і пропонує великий вибір кави та чаю. В асортименті є близько 100 сортів арабіки і робусти з кращих плантацій світу, а також є ексклюзивні суміші.

Нова кав'ярня у Княгининку стане однією із найбільших у волинській мережі “Віденської кави”. Тут можна буде замовити готові напої на місці та купити кавові зерна і чай з собою. Також в кав'ярні будуть тістечка, смачні солодощі та випічка із солодкими та солоними начинками.
На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*
На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*
На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*
На новому ринку у Княгининку відкривають кав'ярню. АНОНС*

ЯК ВІДКРИТИ МАГАЗИН НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ?

1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.

2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.

Нещодавно на ринку відкрився супермаркет SPAR. Тут - майже 300 м2 торгової площі та широкий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Асортимент товарів можна переглянути у фоторепортажі із відкриття.

Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Княгининок, Інвестор, ринок
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