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На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО

На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
13-го січня у Нововолинську працівники поліції затримали наркозалежну особу, яка неодноразово притягнута за викрадення майна.

Про це пише БУГ.

У автомобілі марки Nissan правоохоронцями було виявлено два самокати, акумулятор та декілька пар взуття.

Поліція встановлює власників викрадених речей.

На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО

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Теги: наркоман, Нововолинськ, викрадені речі
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