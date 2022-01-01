На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО





Про це пише



У автомобілі марки Nissan правоохоронцями було виявлено два самокати, акумулятор та декілька пар взуття.



Поліція встановлює власників викрадених речей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го січня у Нововолинську працівники поліції затримали наркозалежну особу, яка неодноразово притягнута за викрадення майна.Про це пише БУГ. У автомобілі марки Nissan правоохоронцями було виявлено два самокати, акумулятор та декілька пар взуття.Поліція встановлює власників викрадених речей.

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