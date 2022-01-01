На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
Сьогодні, 12:01
13-го січня у Нововолинську працівники поліції затримали наркозалежну особу, яка неодноразово притягнута за викрадення майна.
Про це пише БУГ.
У автомобілі марки Nissan правоохоронцями було виявлено два самокати, акумулятор та декілька пар взуття.
Поліція встановлює власників викрадених речей.
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Про це пише БУГ.
У автомобілі марки Nissan правоохоронцями було виявлено два самокати, акумулятор та декілька пар взуття.
Поліція встановлює власників викрадених речей.
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