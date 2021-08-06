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Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування

Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування
Дівчинці із села Воля-Ковельська Ковельської територіальної громади Гірук Уляні Богданівні (їй всього 1 рік 8 місяців) лікарі поставили страшний діагноз: «Спінальна м’язова атрофія, тип 1 (хвороба Вердніга-Гофмана), аутосомно-рецесивний тип успадкування».

Про це пише «Ковель медіа».

«Це генетичне, смертельне захворювання. Батьки єдиної, довгоочікуваної дочки самостійно намагались зібрати кошти на лікування, проте біда не приходить одна і 9 січня 2022 року в смертельній ДТП загинув батько дівчинки. Сума життя дівчинки – 2 мільйони доларів. Це величезна сума для мами, яка залишилась одна без допомоги та підтримки чоловіка. Просимо всіх небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дівчинки. Не будьте байдужими до чужої біди, кожна гривня – це крок до порятунку», – пише Аліна Шумік в Іnstagram.

Реквізити карток, отримувач: Гірук Юлія Володимирівна
5168 7574 1238 5785 ПриватБанк (гривні)
5168 7574 1251 3253 ПриватБанк (гривні)
4149 5100 9793 2836 Райффайзен Банк Аваль (гривні)
5167 8031 1188 3380 Ощадбанк (гривні)
5355 1762 4995 0930 Кредобанк (гривні)
5355 1764 8696 9742 Кредобанк (злоті)
5168 7451 1979 4615 ПриватБанк (євро)
5168 7451 1979 4607 ПриватБанк (долари)
Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування
Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування
Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування
Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування

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Теги: волинянка, Гірук Юлія, лікування, допомога, дитина
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Маленькій волинянці, чий тато загинув в ДТП, збирають понад два мільйони доларів на лікування
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