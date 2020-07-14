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9 років тюрми – за вбивство дружини: винесли вирок домашньому тиранові з Волині

9 років тюрми – за вбивство дружини: винесли вирок домашньому тиранові з Волині
Ратнівський районний суд призначив 54-річному жителю селища Ратне, визнаному винуватим у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що слідство встановило, що у ніч на 27 квітня 2020 року нетверезий чоловік жорстоко побив дружину – і наступного дня вона померла.

Додають, що хоч волинянин не визнавав своєї винуватості у вчиненому, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: вбивство, Ратне
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