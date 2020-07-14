9 років тюрми – за вбивство дружини: винесли вирок домашньому тиранові з Волині
Сьогодні, 12:10
Ратнівський районний суд призначив 54-річному жителю селища Ратне, визнаному винуватим у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що слідство встановило, що у ніч на 27 квітня 2020 року нетверезий чоловік жорстоко побив дружину – і наступного дня вона померла.
Додають, що хоч волинянин не визнавав своєї винуватості у вчиненому, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що слідство встановило, що у ніч на 27 квітня 2020 року нетверезий чоловік жорстоко побив дружину – і наступного дня вона померла.
Додають, що хоч волинянин не визнавав своєї винуватості у вчиненому, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.
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