Традиції чи хуліганство: на Волині на дах зупинки затягнули воза. ФОТО





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Традиційно на Щедрий вечір лунають щедрівки в оселях українців. Діти бажають господарям добра і щастя в новому році. Щедрувати починають ввечері 13 січня і щедрують до опівночі. У цей вечір щедрувальники можуть побешкетувати та зробити невелику шкоду. Наслідки такого бешкетування зафіксували у селі Галина Воля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Галина Воля на Старовижівщині щедрувальники на дах зупинки затягнули воза.Про це повідомляє Район.Стара Вижівка Традиційно на Щедрий вечір лунають щедрівки в оселях українців. Діти бажають господарям добра і щастя в новому році. Щедрувати починають ввечері 13 січня і щедрують до опівночі. У цей вечір щедрувальники можуть побешкетувати та зробити невелику шкоду. Наслідки такого бешкетування зафіксували у селі Галина Воля.

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