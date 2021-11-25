Традиції чи хуліганство: на Волині на дах зупинки затягнули воза. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У селі Галина Воля на Старовижівщині щедрувальники на дах зупинки затягнули воза.
Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
Традиційно на Щедрий вечір лунають щедрівки в оселях українців. Діти бажають господарям добра і щастя в новому році. Щедрувати починають ввечері 13 січня і щедрують до опівночі. У цей вечір щедрувальники можуть побешкетувати та зробити невелику шкоду. Наслідки такого бешкетування зафіксували у селі Галина Воля.
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Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
Традиційно на Щедрий вечір лунають щедрівки в оселях українців. Діти бажають господарям добра і щастя в новому році. Щедрувати починають ввечері 13 січня і щедрують до опівночі. У цей вечір щедрувальники можуть побешкетувати та зробити невелику шкоду. Наслідки такого бешкетування зафіксували у селі Галина Воля.
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