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Традиції чи хуліганство: на Волині на дах зупинки затягнули воза. ФОТО

Традиції чи хуліганство: на Волині на дах зупинки затягнули воза. ФОТО
У селі Галина Воля на Старовижівщині щедрувальники на дах зупинки затягнули воза.

Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.

Традиційно на Щедрий вечір лунають щедрівки в оселях українців. Діти бажають господарям добра і щастя в новому році. Щедрувати починають ввечері 13 січня і щедрують до опівночі. У цей вечір щедрувальники можуть побешкетувати та зробити невелику шкоду. Наслідки такого бешкетування зафіксували у селі Галина Воля.

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Теги: Волинь, щедрувальники, Галина Воля, Стара Вижівка
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