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На волинській трасі водійка влетіла в дерево: госпіталізували двох пасажирок

На волинській трасі водійка влетіла в дерево: госпіталізували двох пасажирок
Учора, 13 січня, близько 13 години, на автодорозі Луцьк-Маневичі-Любешів, 23-річна жителька міста Вараш Рівненської області, злетіла кювет і зіткнулася з деревом.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Керуючи автомобілем Volkswagen, водійка не врахувала дорожньої обстановки, виїхала на зустрічну смугу руху та, не впоравшись з керуванням, з’їхала в кювет і зіткнулася з деревом.

У автопригоді травмувалися 22-річна та 36-річна пасажирки транспортного засобу, їх госпіталізували.

Правоохоронці за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування всі обставини пригоди з’ясують слідчі.

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Теги: ДТП, госпіталізували, Луцький район
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