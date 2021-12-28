На волинській трасі водійка влетіла в дерево: госпіталізували двох пасажирок

Учора, 13 січня, близько 13 години, на автодорозі Луцьк-Маневичі-Любешів, 23-річна жителька міста Вараш Рівненської області, злетіла кювет і зіткнулася з деревом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Керуючи автомобілем Volkswagen, водійка не врахувала дорожньої обстановки, виїхала на зустрічну смугу руху та, не впоравшись з керуванням, з’їхала в кювет і зіткнулася з деревом.У автопригоді травмувалися 22-річна та 36-річна пасажирки транспортного засобу, їх госпіталізували.Правоохоронці за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.В рамках досудового розслідування всі обставини пригоди з’ясують слідчі.