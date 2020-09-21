У громаді на Волині добровольці призупинили пошуки зниклого пенсіонера





Про це розповів Валентин Ілов.



"Погодні умови дуже погані: дуже вітер рве і дощ моросить. Ми вже кілька днів людей зриваємо. Зараз не можемо назбирати велику кількість людей. В нас і надії великої немає, що він в лісі десь чи десь заблукував, хіба що забрів десь на хутір", – каже староста.



Зі слів Валентина Ілова, за п'ять днів пошуків у громаді добровольці, рятувальники та правоохоронці обійшли територію навколо села Грушів, далі – від Грушева до Павлівки, до села Трубки, а також до села Самоволя, де проживають родичі пенсіонера. Говорить: також родичі мали перевірити територію ще одного хутора, де проживає знайомий.



Староста сіл Павлівської громади додав: з 17 січня люди планують відновити пошуки пенсіонера, до яких знову залучать місцевих добровольців.



Натомість як зазначив телефоном заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 1 Вадим Мельничук, правоохоронці і родичі безперервно продовжують розшукувати чоловіка у ближніх селах. Станом на 14:00 14 січня пенсіонера не знайшли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Павлівській громаді місцеві добровольці призупинили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, який має проблеми із пам'яттю.Про це розповів Суспільному в телефонному коментарі староста сіл громади"Погодні умови дуже погані: дуже вітер рве і дощ моросить. Ми вже кілька днів людей зриваємо. Зараз не можемо назбирати велику кількість людей. В нас і надії великої немає, що він в лісі десь чи десь заблукував, хіба що забрів десь на хутір", – каже староста.Зі слів Валентина Ілова, за п'ять днів пошуків у громаді добровольці, рятувальники та правоохоронці обійшли територію навколо села Грушів, далі – від Грушева до Павлівки, до села Трубки, а також до села Самоволя, де проживають родичі пенсіонера. Говорить: також родичі мали перевірити територію ще одного хутора, де проживає знайомий.Староста сіл Павлівської громади додав: з 17 січня люди планують відновити пошуки пенсіонера, до яких знову залучать місцевих добровольців.Натомість як зазначив телефоном заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 1, правоохоронці і родичі безперервно продовжують розшукувати чоловіка у ближніх селах. Станом на 14:00 14 січня пенсіонера не знайшли. Нагадаємо , 71-річний Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.

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