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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
У суботу, 15 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу

Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Вночі прогнозують 0°, вдень +1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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