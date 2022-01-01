Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура

вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу



Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.



Вночі прогнозують 0°, вдень +1°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 15 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температуравночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозуРанок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Вночі прогнозують 0°, вдень +1°.

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