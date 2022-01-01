Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 15 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Вночі прогнозують 0°, вдень +1°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Вночі прогнозують 0°, вдень +1°.
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