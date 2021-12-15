Справу про підробку COVID-сертифікатів програмістом волинської лікарні передали до суду





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Ковельська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення працівником Комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня" неодноразового підроблення офіційних документів та їх збуту, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж, що призвело до підробки інформації (ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України).



Слідство встановило, що чоловік



Маючи доступ до електронних цифрових підписів лікарів, він отримував замовлення з анкетними даними клієнта, вносив недостовірні відомості в електронну систему здоров’я «еНealth», виготовляв сертифікати та збував їх охочим за 1500-2000 гривень.



Правоохоронці встановили понад 100 таких фактів. Далі – слово за судом.



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