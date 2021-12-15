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Справу про підробку COVID-сертифікатів програмістом волинської лікарні передали до суду

Справу про підробку COVID-сертифікатів програмістом волинської лікарні передали до суду
На Волині судитимуть працівника лікарні за масштабну схему підробки сертифікатів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Ковельська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення працівником Комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня" неодноразового підроблення офіційних документів та їх збуту, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж, що призвело до підробки інформації (ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Слідство встановило, що чоловік налагодив схему виготовлення і збуту громадянам підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 без її проходження.

Маючи доступ до електронних цифрових підписів лікарів, він отримував замовлення з анкетними даними клієнта, вносив недостовірні відомості в електронну систему здоров’я «еНealth», виготовляв сертифікати та збував їх охочим за 1500-2000 гривень.

Правоохоронці встановили понад 100 таких фактів. Далі – слово за судом.

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Теги: сертифікати, програміст, лікарня, Волинь, підробка
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