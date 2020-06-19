Рік був комі: у Львові на Різдво прокинувся 6-річний хлопчик





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Неймовірну історію маленького пацієнта розповів в ефірі "Львівського радіо" керівник Центру нейрохірургії та неврології Першого територіального медичного об'єднання Львова Андрій Токарський.



Лікар розповів, що хлопчик на Різдво катався на санчатах і в’їхав у дерево, від чого знепритомнів. Дитина не отямлювалася цілий рік через важку черепно-мозгову травму. За маленьким пацієнтом весь цей час спостерігали лікарі, а батьки не відходили від сина. Хлопчика штучно годували, мили. Серцебиття і дихання у нього було.



"І ви тільки уявіть! У той самий день, на Різдво, рік через рік, як він в'їхав в дерево, він прийшов до ясної свідомості, так наче він вчора заснув, а нині збудився. Ми казали, що сталось диво. А батьки сказали, що вони та ще багато людей так сильно молились за нього, що Бог, напевно, почув молитви", - сказав нейрохірург.



За словами медика, "є речі, які не залежать від лікаря", а віра справді творить дива.



"У мене на руках помирало багато людей. Я працюю у своїй сфері понад 40 років і бачив чимало див. Зокрема, перед важкими операціями, мене запитують родичі: що ми маємо робити в цей час. І я усіх відправляю до молитви. Так от, коли я думаю, що операціє буде страшноважка, довга і нудна, то вона проходить швидко і добре у тих пацієнтів, чиї родичі моляться", - підсумував лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-річний хлопчик зі Львова рівно рік пробув у комі і отямився на Різдво, цього ж дня, коли важко травмувався.Про це пише ТСН Неймовірну історію маленького пацієнта розповів в ефірі "Львівського радіо" керівник Центру нейрохірургії та неврології Першого територіального медичного об'єднання ЛьвоваЛікар розповів, що хлопчик на Різдво катався на санчатах і в’їхав у дерево, від чого знепритомнів. Дитина не отямлювалася цілий рік через важку черепно-мозгову травму. За маленьким пацієнтом весь цей час спостерігали лікарі, а батьки не відходили від сина. Хлопчика штучно годували, мили. Серцебиття і дихання у нього було."І ви тільки уявіть! У той самий день, на Різдво, рік через рік, як він в'їхав в дерево, він прийшов до ясної свідомості, так наче він вчора заснув, а нині збудився. Ми казали, що сталось диво. А батьки сказали, що вони та ще багато людей так сильно молились за нього, що Бог, напевно, почув молитви", - сказав нейрохірург.За словами медика, "є речі, які не залежать від лікаря", а віра справді творить дива."У мене на руках помирало багато людей. Я працюю у своїй сфері понад 40 років і бачив чимало див. Зокрема, перед важкими операціями, мене запитують родичі: що ми маємо робити в цей час. І я усіх відправляю до молитви. Так от, коли я думаю, що операціє буде страшноважка, довга і нудна, то вона проходить швидко і добре у тих пацієнтів, чиї родичі моляться", - підсумував лікар.

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