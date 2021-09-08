У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО





Про це пише пресслужба поліції Волині.



29 грудня 2021 року із супермаркету по вулиці Електропаратна у Луцьку невідома особа викрала з полиці алкогольний напій, вартістю 790 грн.



У суботу, 8 січня, із магазину Єва викрали парфуми, вартістю 367 грн, а у вівторок, 11 січня, із магазину по вулиці Ковельській в обласному центрі зловмисник викрав чоловічі парфуми, вартістю понад 500 грн.



Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження. Їх особи встановлює поліція.



Якщо хтось впізнає осіб на фото або знає їх місце перебування, просять невідкладно повідомити поліцію на екстрену лінію «102».



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