вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Поліція Луцька встановлює осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні низки крадіжок. Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження.

Про це пише пресслужба поліції Волині.

29 грудня 2021 року із супермаркету по вулиці Електропаратна у Луцьку невідома особа викрала з полиці алкогольний напій, вартістю 790 грн.

У суботу, 8 січня, із магазину Єва викрали парфуми, вартістю 367 грн, а у вівторок, 11 січня, із магазину по вулиці Ковельській в обласному центрі зловмисник викрав чоловічі парфуми, вартістю понад 500 грн.
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження. Їх особи встановлює поліція.
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

Якщо хтось впізнає осіб на фото або знає їх місце перебування, просять невідкладно повідомити поліцію на екстрену лінію «102».
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, крадіжки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Рік був комі: у Львові на Різдво прокинувся 6-річний хлопчик
Сьогодні, 16:59
Серед користувачів набирає популярності нова мережа для обміну фото
Сьогодні, 16:51
Справу про підробку COVID-сертифікатів програмістом волинської лікарні передали до суду
Сьогодні, 16:00
У громаді на Волині добровольці призупинили пошуки зниклого пенсіонера
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів
08 вересень, 2021, 17:52
Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка
06 квітень, 2021, 11:50
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
19 березень, 2021, 09:57
У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон
03 березень, 2021, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Рік був комі: у Львові на Різдво прокинувся 6-річний хлопчик
Сьогодні, 16:59
 0
Серед користувачів набирає популярності нова мережа для обміну фото
Сьогодні, 16:51
 0
Справу про підробку COVID-сертифікатів програмістом волинської лікарні передали до суду
Сьогодні, 16:00
 0
У громаді на Волині добровольці призупинили пошуки зниклого пенсіонера
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8