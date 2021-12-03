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«Тепла іграшка надії»: волинські волонтери зібрали майже 90 тисяч гривень

«Тепла іграшка надії»: волинські волонтери зібрали майже 90 тисяч гривень
Під час благодійної акції "Тепла іграшка надії" волинські волонтери зібрали 88 тисяч гривень.

Про це розповіла Суспільному організаторка акції Анна Єкименко-Поліщук.

Гроші передали благодійній організації "Фонд боротьби з раком".

Зі слів керівниці фонду Марії Адамчук-Коротицької, гроші від продажу новорічних іграшок спрямують на обстеження жінок на рак шийки матки у віддалених селах області. Таких виїздів впродовж 2021 року було понад тридцять.

"У 2022 році плануємо зробити 120 обстежень і перевірити понад 7 тисяч жінок", — каже Марія Адамчук-Коротицька. Додає: на ці потреби загалом потрібно пів мільйона гривень.

Акція "Тепла іграшка надії" відбулась вшосте. У 2019 та 2020 роках її не організовували, 2021-го відновили, — розповіла організаторка Анна Єкименко-Поліщук. З її слів, цього разу до акції долучились волонтери не лише з Волинської, а й з Львівської, Київської, Донецької та Чернігівської областей. На підприємствах, організаціях діти та дорослі шили теплі іграшки, які потім продавали на мініярмарках та онлайн-аукціонах.

Анна Єкименко-Поліщук розповіла, що 2018 року, коли відбувалася передостання акція "Тепла іграшка надії", волонтери зібрали 86 тисяч гривень. Гроші тоді передали благодійному фонду "Стопрак" на лікування дітей, хворих на онкологію.

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Теги: Тепла іграшка надії, благодійність, Волинь, кошти
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