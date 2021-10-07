Який вигляд мають корпуси ЛНТУ після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 18:38
Показали, який тепер вигляд має головний корпус та одна з аудиторій корпусу Луцького національного технічного університету.
Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
«У Луцькому національному технічному університеті нині так. Все лише розпочинається», – написала Ірина Вахович.
На фото зображений оновлений після ремонту головний корпус ЛНТУ та корпус на вулиці Потебні.
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Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
«У Луцькому національному технічному університеті нині так. Все лише розпочинається», – написала Ірина Вахович.
На фото зображений оновлений після ремонту головний корпус ЛНТУ та корпус на вулиці Потебні.
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