Який вигляд мають корпуси ЛНТУ після ремонту. ФОТО





Відповідні фотографії опублікувала на своїй Ірина Вахович.



«У Луцькому національному технічному університеті нині так. Все лише розпочинається», – написала Ірина Вахович.



На фото зображений оновлений після ремонту головний корпус ЛНТУ та корпус на вулиці Потебні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який тепер вигляд має головний корпус та одна з аудиторій корпусу Луцького національного технічного університету.Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці ректорка ЛНТУ«У Луцькому національному технічному університеті нині так. Все лише розпочинається», – написала Ірина Вахович.На фото зображений оновлений після ремонту головний корпус ЛНТУ та корпус на вулиці Потебні.

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