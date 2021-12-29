вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО

Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Вихованці та педколективи дитячих дошкільних закладів №15, №21 міста Луцька та дитячого садочка села Жидичина, мешканцям та адміністрації Луцького геріатричного пансіонату передали дарунки та вітання своїм ровесникам зі Сходу України та захисникам, які продовжують нести службу у зоні ООС.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтерка Алла Демчук.

«Струмочки ваших пожертв створили повноводну ріку нашої спільної допомоги, принесли радість і піднесення в оселі мешканців Сходу країни, зміцнили бойовий дух наших захисників. Величезне спасибі за вашу жертовність, небайдужість і щирі серця. Все буде Україна!», – написала волонтерка.
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подарунки, волонтери, ООС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
Водії скаржаться на безліч ям у селах поблизу Луцька: що кажуть в облавтодорі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:06
Який вигляд мають корпуси ЛНТУ після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 18:38
«Тепла іграшка надії»: волинські волонтери зібрали майже 90 тисяч гривень
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
У зоні ООС загинув боєць, у якого волинське коріння У зоні ООС загинув боєць, у якого волинське коріння
12 січень, 10:37
«Свята без тата»: на Волині 200 дітей загиблих атовців отримають новорічні подарунки. ВІДЕО «Свята без тата»: на Волині 200 дітей загиблих атовців отримають новорічні подарунки. ВІДЕО
29 грудень, 2021, 02:16
Волинські патрульні привітали з Днем святого Миколая дітей з інвалідністю. ФОТО Волинські патрульні привітали з Днем святого Миколая дітей з інвалідністю. ФОТО
20 грудень, 2021, 19:20
Бійців спецпідрозділу «Світязь» відправили в зону ООС Бійців спецпідрозділу «Світязь» відправили в зону ООС
15 листопад, 2021, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Водії скаржаться на безліч ям у селах поблизу Луцька: що кажуть в облавтодорі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:06
 0
Який вигляд мають корпуси ЛНТУ після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 18:38
 0
«Тепла іграшка надії»: волинські волонтери зібрали майже 90 тисяч гривень
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8