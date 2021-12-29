Школярі з Волині відправили подарунки дітям на Схід. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Алла Демчук.



«Струмочки ваших пожертв створили повноводну ріку нашої спільної допомоги, принесли радість і піднесення в оселі мешканців Сходу країни, зміцнили бойовий дух наших захисників. Величезне спасибі за вашу жертовність, небайдужість і щирі серця. Все буде Україна!», – написала волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці та педколективи дитячих дошкільних закладів №15, №21 міста Луцька та дитячого садочка села Жидичина, мешканцям та адміністрації Луцького геріатричного пансіонату передали дарунки та вітання своїм ровесникам зі Сходу України та захисникам, які продовжують нести службу у зоні ООС.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтерка«Струмочки ваших пожертв створили повноводну ріку нашої спільної допомоги, принесли радість і піднесення в оселі мешканців Сходу країни, зміцнили бойовий дух наших захисників. Величезне спасибі за вашу жертовність, небайдужість і щирі серця. Все буде Україна!», – написала волонтерка.

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