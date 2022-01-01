Домівки лучан постійно підтоплює талою і дощовою водою. ВІДЕО





Про це повідомляєНаталію Кицю.



Вулицю Гончарівку її мешканці називають "Гончарівська калюжа" або "Луцька Венеція".



Лучанин Леонід Хоменко живе тут з 1993 року, відколи й існує проблема із підтопленням.



"Коли місто почало виділяти ділянки, ніхто не враховував, що тут дуже високо підземні води. Коли ідуть дощі, всі сусідні будинки топить. Ніхто не попереджав, що при забудові підвалів не будуйте, проєкти також не передбачали, що буде топити", – каже чоловік.



Зі слів лучанина, щовесни та щоліта приїжджає бульдозер, щоб загорнути в утворену яму асфальт. "Ми насипали пісок, тут подушка зроблена і навіть заасфальтували. Купили за свої гроші відсів, що зрізають з вулиці, закатали. Тут було рівнесенько", – додав Леонід Хоменко.



Найбільша калюжа біля будинку лучанина Анатолія Третяка, який що три місяці за власні гроші викликає грейдер, аби вирівняти тут дорогу. Каже: зробив єдиний на цій вулиці тротуар, яким можна обійти воду, бо попередній зруйнувала вода і автомобілі, які ним об’їжджали калюжу.



Востаннє мешканці за свої гроші засипали дорогу щебенем три роки тому. Вода, що стікає з гори, все змила. Причиною підтоплення люди називають "відсутність водовідведення", – каже лучанка Наталія Хоменко. З її слів, тала і дощова вода зі сміттям забиває місцеву каналізацію, тоді її будинок затоплює нечистотами.



"Спускаєш унітаз, бачиш, коли вода піднімається, вже знаємо, що ось-ось буде топити. То ми кличемо сусідів, бо ми самі інколи навіть не справляємося. Ми черпаємо: хтось виносить відра, хтось виносить килими, хтось виносить речі, щоб не затопило", – сказала лучанка.



З проблемою мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади, декілька років тому розробили проектно-кошторисну документацію, – говорить лучанка Надія Федорук.



За документами вартість ремонту вулиці становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. У 2013 році гроші, зі слів Надії Федорук, виділили, а потім перерозподілили на інші потреби.



Упродовж дня Суспільне намагалося зв’язатися з директором Департаменту житлово-комунального господарства Луцька Миколою Осіюком, аби посадовець прокоментував ситуацію з приводу проведення ремонту вулиці Гончарівка. На робочому місці його не застали, на телефонні дзвінки журналістів посадовець не відповідав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці вулиці Гончарівка скаржаться на постійні підтоплення талою і дощовою водою. На дорозі утворюється калюжа завдовжки і завширшки в декілька метрів.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на місцеву жителькуВулицю Гончарівку її мешканці називають "Гончарівська калюжа" або "Луцька Венеція".Лучанин Леонід Хоменко живе тут з 1993 року, відколи й існує проблема із підтопленням."Коли місто почало виділяти ділянки, ніхто не враховував, що тут дуже високо підземні води. Коли ідуть дощі, всі сусідні будинки топить. Ніхто не попереджав, що при забудові підвалів не будуйте, проєкти також не передбачали, що буде топити", – каже чоловік.Зі слів лучанина, щовесни та щоліта приїжджає бульдозер, щоб загорнути в утворену яму асфальт. "Ми насипали пісок, тут подушка зроблена і навіть заасфальтували. Купили за свої гроші відсів, що зрізають з вулиці, закатали. Тут було рівнесенько", – додав Леонід Хоменко.Найбільша калюжа біля будинку лучанина Анатолія Третяка, який що три місяці за власні гроші викликає грейдер, аби вирівняти тут дорогу. Каже: зробив єдиний на цій вулиці тротуар, яким можна обійти воду, бо попередній зруйнувала вода і автомобілі, які ним об’їжджали калюжу.Востаннє мешканці за свої гроші засипали дорогу щебенем три роки тому. Вода, що стікає з гори, все змила. Причиною підтоплення люди називають "відсутність водовідведення", – каже лучанка Наталія Хоменко. З її слів, тала і дощова вода зі сміттям забиває місцеву каналізацію, тоді її будинок затоплює нечистотами."Спускаєш унітаз, бачиш, коли вода піднімається, вже знаємо, що ось-ось буде топити. То ми кличемо сусідів, бо ми самі інколи навіть не справляємося. Ми черпаємо: хтось виносить відра, хтось виносить килими, хтось виносить речі, щоб не затопило", – сказала лучанка.З проблемою мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади, декілька років тому розробили проектно-кошторисну документацію, – говорить лучанка Надія Федорук.За документами вартість ремонту вулиці становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. У 2013 році гроші, зі слів Надії Федорук, виділили, а потім перерозподілили на інші потреби.Упродовж дня Суспільне намагалося зв’язатися з директором Департаменту житлово-комунального господарства Луцька Миколою Осіюком, аби посадовець прокоментував ситуацію з приводу проведення ремонту вулиці Гончарівка. На робочому місці його не застали, на телефонні дзвінки журналістів посадовець не відповідав.

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