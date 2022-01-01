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Волинянка відсвяткувала 100-річчя. ВІДЕО

Волинянка відсвяткувала 100-річчя. ВІДЕО
Вознюк Ганна Іванівна із села Зимне, що у Володимир-Волинському районі 14-го січня відзначила 100-річчя.

Про це пише БУГ.

Привітати зі святом поважну ювілярку завітали очільник Зимнівської ТГ В’ячеслав Католик із колегами-посадовцями.

“У нашій громаді люди дуже рідко зустрічають такий поважний ювілей”, – розповів очільник Зимнівської ТГ, який є сусідом Ганни Іванівни. Він вручив іменинниці квіти та грошовий подарунок.

Також до вітань долучився Культурний осередок Зимнівської громади. Солісти Будинку культури із села Селець – Олександр Уліта, Віта Литвинчук та Раїса Прокопюк заспівали щедрівки та виконали для іменинниці “Многая літа”.

Волинянка відсвяткувала 100-річчя. ВІДЕО
Волинянка відсвяткувала 100-річчя. ВІДЕО


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Теги: Зимне, 100-річчя, святкування, волинянка
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