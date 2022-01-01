Волинянка відсвяткувала 100-річчя. ВІДЕО

Вознюк Ганна Іванівна із села Зимне, що у Володимир-Волинському районі 14-го січня відзначила 100-річчя.



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Привітати зі святом поважну ювілярку завітали очільник Зимнівської ТГ В’ячеслав Католик із колегами-посадовцями.



“У нашій громаді люди дуже рідко зустрічають такий поважний ювілей”, – розповів очільник Зимнівської ТГ, який є сусідом Ганни Іванівни. Він вручив іменинниці квіти та грошовий подарунок.



Також до вітань долучився Культурний осередок Зимнівської громади. Солісти Будинку культури із села Селець – Олександр Уліта, Віта Литвинчук та Раїса Прокопюк заспівали щедрівки та виконали для іменинниці “Многая літа”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Зимне, що у Володимир-Волинському районі 14-го січня відзначила 100-річчя.Про це пише БУГ. Привітати зі святом поважну ювілярку завітали очільник Зимнівської ТГіз колегами-посадовцями.“У нашій громаді люди дуже рідко зустрічають такий поважний ювілей”, – розповів очільник Зимнівської ТГ, який є сусідом Ганни Іванівни. Він вручив іменинниці квіти та грошовий подарунок.Також до вітань долучився Культурний осередок Зимнівської громади. Солісти Будинку культури із села Селець –тазаспівали щедрівки та виконали для іменинниці “Многая літа”.

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