У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
Сьогодні, 01:13
В ніч з 13-го на 14-те січня група молодиків відкотили у 64-річної мешканки села Морозовичі картоплекопачку, у яку ж в цю ніч в’їхало невідоме авто, лишивши уламок бамперу.
Власниці картоплекопачки було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 7 тис. гривень. Крім цього, у сусідів також відкотили вози та відчепили огорожу, - пише БУГ.
Жінка звернулась до поліції з заявою. Правоохоронці проводять пошуки осіб, які причетні до вказаних подій.
Нагадаємо, «вечір збитків» – це традиції Поромівської громади у ніч з 13-го на 14-те січня. Місцеві збираються пізно ввечері, аби за традиціями чинити шкоду.
Як розповіли БУГу місцеві жителі, декілька років тому, згідно традицій, молодики перемістили чужий автомобіль на будинок культури.
У результаті хлопця було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом. А також призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
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Власниці картоплекопачки було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 7 тис. гривень. Крім цього, у сусідів також відкотили вози та відчепили огорожу, - пише БУГ.
Жінка звернулась до поліції з заявою. Правоохоронці проводять пошуки осіб, які причетні до вказаних подій.
Нагадаємо, «вечір збитків» – це традиції Поромівської громади у ніч з 13-го на 14-те січня. Місцеві збираються пізно ввечері, аби за традиціями чинити шкоду.
Як розповіли БУГу місцеві жителі, декілька років тому, згідно традицій, молодики перемістили чужий автомобіль на будинок культури.
У результаті хлопця було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом. А також призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
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