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У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку

У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
В ніч з 13-го на 14-те січня група молодиків відкотили у 64-річної мешканки села Морозовичі картоплекопачку, у яку ж в цю ніч в’їхало невідоме авто, лишивши уламок бамперу.

Власниці картоплекопачки було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 7 тис. гривень. Крім цього, у сусідів також відкотили вози та відчепили огорожу, - пише БУГ.

Жінка звернулась до поліції з заявою. Правоохоронці проводять пошуки осіб, які причетні до вказаних подій.

Нагадаємо, «вечір збитків» – це традиції Поромівської громади у ніч з 13-го на 14-те січня. Місцеві збираються пізно ввечері, аби за традиціями чинити шкоду.
У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку


Як розповіли БУГу місцеві жителі, декілька років тому, згідно традицій, молодики перемістили чужий автомобіль на будинок культури.

У результаті хлопця було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом. А також призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

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Теги: Поромів, Волинь, збитки
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