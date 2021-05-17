У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку





Власниці картоплекопачки було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 7 тис. гривень. Крім цього, у сусідів також відкотили вози та відчепили огорожу, - пише



Жінка звернулась до поліції з заявою. Правоохоронці проводять пошуки осіб, які причетні до вказаних подій.



Нагадаємо, «вечір збитків» – це традиції Поромівської громади у ніч з 13-го на 14-те січня. Місцеві збираються пізно ввечері, аби за традиціями чинити шкоду.



Як розповіли БУГу місцеві жителі, декілька років тому, згідно традицій, молодики перемістили чужий автомобіль на будинок культури.



У результаті хлопця було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом. А також призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з 13-го на 14-те січня група молодиків відкотили у 64-річної мешканки села Морозовичі картоплекопачку, у яку ж в цю ніч в’їхало невідоме авто, лишивши уламок бамперу.Власниці картоплекопачки було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 7 тис. гривень. Крім цього, у сусідів також відкотили вози та відчепили огорожу, - пише БУГ. Жінка звернулась до поліції з заявою. Правоохоронці проводять пошуки осіб, які причетні до вказаних подій.Нагадаємо, «вечір збитків» – це традиції Поромівської громади у ніч з 13-го на 14-те січня. Місцеві збираються пізно ввечері, аби за традиціями чинити шкоду.Як розповіли БУГу місцеві жителі, декілька років тому, згідно традицій, молодики перемістили чужий автомобіль на будинок культури.У результаті хлопця було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом. А також призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

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