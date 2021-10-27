Організатор «блогерської туси» в день пам'яті жертв Голодомору отримав вирок





Заліско сплатить 17 тисяч гривень штрафу. Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова, - пише



Заліско сплатить 17 тисяч гривень. Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте адвокат заявив, що його підзахисний повністю визнає свою провину.



Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів.



Цей інцидент викликав хвилю обурення у суспільстві. Відомі українські компанії припинили співпрацю з Заліском та іншими скандальними блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скандального блогера Олександра Заліска оштрафували за порушення карантину під час так званої "голодної туси", яку він влаштував у День пам’яті жертв Голодомору.Заліско сплатить 17 тисяч гривень штрафу. Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова, - пише ТСН. Заліско сплатить 17 тисяч гривень. Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте адвокат заявив, що його підзахисний повністю визнає свою провину.Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів.Цей інцидент викликав хвилю обурення у суспільстві. Відомі українські компанії припинили співпрацю з Заліском та іншими скандальними блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію