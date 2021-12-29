В одній із волинських шкіл дітей вчитимуть водити автомобіль. ФОТО

В ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 м.Ківерці" відновлять профільний предмет автосправа.Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.Автосправа — профільне навчання технологічного напряму, яке має надзвичайно велике значення у сьогоденні. Адже, останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості старшокласників, які виявляють бажання здобути професію водія та отримати відповідне посвідчення.Отож, за сприяння міського голови Олександра Ковальчука та народної депутатки Ірини Констанкевич опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 м.Ківерці» отримав автотренажер, набір навчально-методичних матеріалів та програмне забезпечення до нього.Таке придбання дозволить відродити у навчальному закладі профільний предмет автосправи на сучасному рівні.Старшокласники вивчатимуть будову автомобіля, правила дорожнього руху і здобуватимуть навички керування транспортними засобами.13 січня 2022 року міський голова Олександр Ковальчук відвідав опорний заклад освіти, щоб особисто протестувати автотренажер та обговорити з директором Василем Шпируком подальші дії стосовно відкриття при освітньому закладі профільного напрямку «Автосправа».