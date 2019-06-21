вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українських військових можуть почати тренувати в країнах НАТО

Українських військових можуть почати тренувати в країнах НАТО
У Білому домі розглядають можливість організації навчань українських військових в довколишніх країнах, що входять в східний фланг НАТО.

Зокрема, йдеться про Польщу, Румунію і Словаччину. Про це пише "Газета ua", посилаючись на The New York Times.

"В адміністрації Джо Байдена заявили, що плани надання допомоги українцям можуть включати організацію навчань у довколишніх країнах, що входять в східний фланг НАТО - Польщі, Румунії і Словаччині. Крім матеріально-технічної підтримки і зброї, США та союзники по НАТО можуть також надати українським військам медичне обладнання, і навіть притулок під час вторгнення російських військ в Україну", - йдеться в матеріалі.

За словами американських чиновників, у випадку агресії США майже напевно будуть поставляти зброю Збройним силам України.

Адміністрація Байдена має дані від американської розвідки, які вказують, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони "під чужим прапором" мають провести спецоперацію, яка дасть підстави для масштабного вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НАТО, війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому садочку вихованцям лікуватимуть зір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Українських військових можуть почати тренувати в країнах НАТО
Сьогодні, 07:31
Луцька «Волинь» втратила воротаря
Сьогодні, 06:29
В одній із волинських шкіл дітей вчитимуть водити автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати
Сьогодні, 03:49
Схожі новини
Віце-прем'єр-міністерка зустрілася з військовими на Волині. ФОТО Віце-прем'єр-міністерка зустрілася з військовими на Волині. ФОТО
21 червень, 2019, 19:40
Російські війська біля кордону: у ЗСУ розповіли про три можливі сценарії Російські війська біля кордону: у ЗСУ розповіли про три можливі сценарії
17 квітень, 2021, 12:41
Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу» Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
14 грудень, 2020, 00:36
На Донбасі почалося перемир'я На Донбасі почалося перемир'я
27 липень, 2020, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому садочку вихованцям лікуватимуть зір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Українських військових можуть почати тренувати в країнах НАТО
Сьогодні, 07:31
 0
Луцька «Волинь» втратила воротаря
Сьогодні, 06:29
 0
В одній із волинських шкіл дітей вчитимуть водити автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати
Сьогодні, 03:49
 0
Медіа
відео
1/8