Українських військових можуть почати тренувати в країнах НАТО





Зокрема, йдеться про Польщу, Румунію і Словаччину. Про це пише



"В адміністрації Джо Байдена заявили, що плани надання допомоги українцям можуть включати організацію навчань у довколишніх країнах, що входять в східний фланг НАТО - Польщі, Румунії і Словаччині. Крім матеріально-технічної підтримки і зброї, США та союзники по НАТО можуть також надати українським військам медичне обладнання, і навіть притулок під час вторгнення російських військ в Україну", - йдеться в матеріалі.



За словами американських чиновників, у випадку агресії США майже напевно будуть поставляти зброю Збройним силам України.



Адміністрація Байдена має дані від американської розвідки, які вказують, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони "під чужим прапором" мають провести спецоперацію, яка дасть підстави для масштабного вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білому домі розглядають можливість організації навчань українських військових в довколишніх країнах, що входять в східний фланг НАТО.Зокрема, йдеться про Польщу, Румунію і Словаччину. Про це пише "Газета ua" , посилаючись на The New York Times."В адміністрації Джо Байдена заявили, що плани надання допомоги українцям можуть включати організацію навчань у довколишніх країнах, що входять в східний фланг НАТО - Польщі, Румунії і Словаччині. Крім матеріально-технічної підтримки і зброї, США та союзники по НАТО можуть також надати українським військам медичне обладнання, і навіть притулок під час вторгнення російських військ в Україну", - йдеться в матеріалі.За словами американських чиновників, у випадку агресії США майже напевно будуть поставляти зброю Збройним силам України.Адміністрація Байдена має дані від американської розвідки, які вказують, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони "під чужим прапором" мають провести спецоперацію, яка дасть підстави для масштабного вторгнення в Україну.

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