Луцька «Волинь» втратила воротаря

Футбольний клуб "Волинь" Луцьк офіційно залишився ще без одного гравця.Про це повідомляє телеграм-канал Fanproject Volyn.В останній день 2021 року, 31 грудня, клуб відзаявив кіпераВін зарекомендував себе непогано в УПЛ, коли грав за "Олімпік". До Луцька його взяли у вересні, але ворота захищав переважно ветеран Неділько, а кубкових матчах юний Коркодим.Поки з "Волині" офіційно пішли Цюпа у Карпати та Кринський.Незрозуміле майбутнє у Хагназарі, який влітку 2021-го писав нам, що у Луцьку зіграє хіба до нового року. Опорником Кучеренком ніби цікавиться "Альянс".