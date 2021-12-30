Луцька «Волинь» втратила воротаря
Сьогодні, 06:29
Футбольний клуб "Волинь" Луцьк офіційно залишився ще без одного гравця.
Про це повідомляє телеграм-канал Fanproject Volyn.
В останній день 2021 року, 31 грудня, клуб відзаявив кіпера Володимира Кринського. Він зарекомендував себе непогано в УПЛ, коли грав за "Олімпік". До Луцька його взяли у вересні, але ворота захищав переважно ветеран Неділько, а кубкових матчах юний Коркодим.
Поки з "Волині" офіційно пішли Цюпа у Карпати та Кринський.
Незрозуміле майбутнє у Хагназарі, який влітку 2021-го писав нам, що у Луцьку зіграє хіба до нового року. Опорником Кучеренком ніби цікавиться "Альянс".
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Про це повідомляє телеграм-канал Fanproject Volyn.
В останній день 2021 року, 31 грудня, клуб відзаявив кіпера Володимира Кринського. Він зарекомендував себе непогано в УПЛ, коли грав за "Олімпік". До Луцька його взяли у вересні, але ворота захищав переважно ветеран Неділько, а кубкових матчах юний Коркодим.
Поки з "Волині" офіційно пішли Цюпа у Карпати та Кринський.
Незрозуміле майбутнє у Хагназарі, який влітку 2021-го писав нам, що у Луцьку зіграє хіба до нового року. Опорником Кучеренком ніби цікавиться "Альянс".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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