«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку водій влаштував аматорський дрифт.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на очевидців.
Водій «Alfa Romeo» близько 20:40 дрифтував на Замковій площі. Його пасажирка знімала усе дійство на телефон.
Проте розваги автомобіліста тривали не довго, адже до нього «підкралася» поліція.
На водія склали протокол, а пасажирка в той час все фотографувала та знімала на свій ґаджет.
Нагадаємо, що у Луцьку водій таксі здійснив небезпечний маневр, коли спробував розвернутися з правої смуги перед пішохідним переходом.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на очевидців.
Водій «Alfa Romeo» близько 20:40 дрифтував на Замковій площі. Його пасажирка знімала усе дійство на телефон.
Проте розваги автомобіліста тривали не довго, адже до нього «підкралася» поліція.
На водія склали протокол, а пасажирка в той час все фотографувала та знімала на свій ґаджет.
Нагадаємо, що у Луцьку водій таксі здійснив небезпечний маневр, коли спробував розвернутися з правої смуги перед пішохідним переходом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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