«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО





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Водій «Alfa Romeo» близько 20:40 дрифтував на Замковій площі. Його пасажирка знімала усе дійство на телефон.



Проте розваги автомобіліста тривали не довго, адже до нього «підкралася» поліція.







На водія склали протокол, а пасажирка в той час все фотографувала та знімала на свій ґаджет.







Нагадаємо, що у Луцьку водій таксі здійснив небезпечний маневр, коли спробував розвернутися з правої смуги перед пішохідним переходом.

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