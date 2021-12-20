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«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО

«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
У Луцьку водій влаштував аматорський дрифт.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на очевидців.

Водій «Alfa Romeo» близько 20:40 дрифтував на Замковій площі. Його пасажирка знімала усе дійство на телефон.

Проте розваги автомобіліста тривали не довго, адже до нього «підкралася» поліція.



На водія склали протокол, а пасажирка в той час все фотографувала та знімала на свій ґаджет.



Нагадаємо, що у Луцьку водій таксі здійснив небезпечний маневр, коли спробував розвернутися з правої смуги перед пішохідним переходом.

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Теги: Луцьк, Волинь, дрифт, поліція
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