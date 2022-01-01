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В Україні за добу – 10 569 випадків коронавірусу

В Україні за добу – 10 569 випадків коронавірусу
В Україні минулої доби виявлено 10 569 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

«За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229)», - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 682 особи, летальних випадків – 127, одужало – 6 172 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб, одужало – 3 551 283 особи, летальних випадків – 98 195, проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

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Теги: Коронавірус, статистика
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