В Україні за добу – 10 569 випадків коронавірусу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.



«За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229)», - йдеться в повідомленні.



Також за минулу добу госпіталізовано – 1 682 особи, летальних випадків – 127, одужало – 6 172 особи.



За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб, одужало – 3 551 283 особи, летальних випадків – 98 195, проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні минулої доби виявлено 10 569 випадків зараження коронавірусом.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.«За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229)», - йдеться в повідомленні.Також за минулу добу госпіталізовано – 1 682 особи, летальних випадків – 127, одужало – 6 172 особи.За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб, одужало – 3 551 283 особи, летальних випадків – 98 195, проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

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