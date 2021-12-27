Євро дещо подорожчав: курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:50
Курс долара у Луцьку станом на 15 січня 2022 року в обмінниках такий: купівля – 28.00, а продаж – 28.20.
Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.20.
Курс російського рубля: купівля – 0.353 продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.
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Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.20.
Курс російського рубля: купівля – 0.353 продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.
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