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Євро дещо подорожчав: курс валют у Луцьку на 15 січня

Євро дещо подорожчав: курс валют у Луцьку на 15 січня
Курс долара у Луцьку станом на 15 січня 2022 року в обмінниках такий: купівля – 28.00, а продаж – 28.20.

Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.20.

Курс російського рубля: купівля – 0.353 продаж – 0.365.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.

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Теги: курс валют
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