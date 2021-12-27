Євро дещо подорожчав: курс валют у Луцьку на 15 січня





Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.20.



Курс російського рубля: купівля – 0.353 продаж – 0.365.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.



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