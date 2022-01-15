На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла

Головний державний санітарний лікар Волині інформує, що станом на ранок 15.01.2022 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 47 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 3 хворихПідгайцівска ТГ – 9 хворихЦуманська ТГ – 1 хворий– 23 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 15 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 4 хворихПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 1 хворий– 8 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 3 хворихМаневицька ТГ – 2 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворихСошичненська ТГ – 1 хворий– 34 хворих:Голобська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 13 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ – 2 хворихРатнівська ТГ – 1 хворийСамарівська ТГ – 3 хворихСереховичівська ТГ — 1 хворийСтаровижівська ТГ – 10 хворихТурійська ТГ – 2 хворих.Госпіталізовано – 10 хворих, 116 лікується амбулаторно.Усього станом на 15 січня в області зареєстровано 104 816 випадків.Одужало – 101 095 осіб (за останню добу – 24).Летальних випадків (осіб) – 2216, з них за останню добу – 1 у Луцькій ТГ.Методом ПЛР всього обстежено 415 062 особи, за останню добу – 816 осіб.За добу 14 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1575 щеплень.Першою дозою щеплено 512 осіб, другою дозою – 823 особи, додатковою дозою – 64 особи, бустерною дозою – 176 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 162 людини, отримали дві дози – 305 045 людей, отримали додаткову дозу – 230 людей, бустерну дозу – 999 людей. Загалом проведено 636 436 щеплень.