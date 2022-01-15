На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:11
Головний державний санітарний лікар Волині інформує, що станом на ранок 15.01.2022 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).
Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 61 хворий:
Луцька ТГ – 47 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 23 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 8 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Сошичненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 34 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 13 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 3 хворих
Сереховичівська ТГ — 1 хворий
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих.
Госпіталізовано – 10 хворих, 116 лікується амбулаторно.
Усього станом на 15 січня в області зареєстровано 104 816 випадків.
Одужало – 101 095 осіб (за останню добу – 24).
Летальних випадків (осіб) – 2216, з них за останню добу – 1 у Луцькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 415 062 особи, за останню добу – 816 осіб.
За добу 14 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1575 щеплень.
Першою дозою щеплено 512 осіб, другою дозою – 823 особи, додатковою дозою – 64 особи, бустерною дозою – 176 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 162 людини, отримали дві дози – 305 045 людей, отримали додаткову дозу – 230 людей, бустерну дозу – 999 людей. Загалом проведено 636 436 щеплень.
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Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 61 хворий:
Луцька ТГ – 47 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 23 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 8 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Сошичненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 34 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 13 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 3 хворих
Сереховичівська ТГ — 1 хворий
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих.
Госпіталізовано – 10 хворих, 116 лікується амбулаторно.
Усього станом на 15 січня в області зареєстровано 104 816 випадків.
Одужало – 101 095 осіб (за останню добу – 24).
Летальних випадків (осіб) – 2216, з них за останню добу – 1 у Луцькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 415 062 особи, за останню добу – 816 осіб.
За добу 14 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1575 щеплень.
Першою дозою щеплено 512 осіб, другою дозою – 823 особи, додатковою дозою – 64 особи, бустерною дозою – 176 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 162 людини, отримали дві дози – 305 045 людей, отримали додаткову дозу – 230 людей, бустерну дозу – 999 людей. Загалом проведено 636 436 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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