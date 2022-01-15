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На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла

На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла
Головний державний санітарний лікар Волині інформує, що станом на ранок 15.01.2022 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).

Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 61 хворий:

Луцька ТГ – 47 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Підгайцівска ТГ – 9 хворих

Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 23 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих

Зимнівська ТГ – 2 хворих

Нововолинська ТГ – 4 хворих

Поромівська ТГ – 1 хворий

Устилузька ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 8 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Прилісненська ТГ – 2 хворих

Сошичненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 34 хворих:

Голобська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 13 хворих

Луківська ТГ – 1 хворий

Люблинецька ТГ – 2 хворих

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Самарівська ТГ – 3 хворих

Сереховичівська ТГ — 1 хворий

Старовижівська ТГ – 10 хворих

Турійська ТГ – 2 хворих.


Госпіталізовано – 10 хворих, 116 лікується амбулаторно.

Усього станом на 15 січня в області зареєстровано 104 816 випадків.

Одужало – 101 095 осіб (за останню добу – 24).

Летальних випадків (осіб) – 2216, з них за останню добу – 1 у Луцькій ТГ.

Методом ПЛР всього обстежено 415 062 особи, за останню добу – 816 осіб.

За добу 14 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1575 щеплень.

Першою дозою щеплено 512 осіб, другою дозою – 823 особи, додатковою дозою – 64 особи, бустерною дозою – 176 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 162 людини, отримали дві дози – 305 045 людей, отримали додаткову дозу – 230 людей, бустерну дозу – 999 людей. Загалом проведено 636 436 щеплень.

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