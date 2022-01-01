На Волині рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев: наслідки негоди





У селі Кульчин Ковельського району рятувальники ДПРЧ-17 смт Турійськ розрізали дерево, що загрожувало впасти на житловий будинок.



У селі Крупа Луцького району рятувальники ДПРЧ-1 міста Луцька, а у селі Грудки Камінь-Каширського району рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру розкрижували повалені на проїжджу частину дороги дерева.



15 січня рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі звільнили від поваленого дерева дорогу в селі Оконськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 січня волинські рятувальники здійснили 3 виїзди для усунення наслідків негоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.У селі Кульчин Ковельського району рятувальники ДПРЧ-17 смт Турійськ розрізали дерево, що загрожувало впасти на житловий будинок.У селі Крупа Луцького району рятувальники ДПРЧ-1 міста Луцька, а у селі Грудки Камінь-Каширського району рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру розкрижували повалені на проїжджу частину дороги дерева.15 січня рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі звільнили від поваленого дерева дорогу в селі Оконськ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію