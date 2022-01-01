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На Волині рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев: наслідки негоди

На Волині рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев: наслідки негоди
14 січня волинські рятувальники здійснили 3 виїзди для усунення наслідків негоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

У селі Кульчин Ковельського району рятувальники ДПРЧ-17 смт Турійськ розрізали дерево, що загрожувало впасти на житловий будинок.

У селі Крупа Луцького району рятувальники ДПРЧ-1 міста Луцька, а у селі Грудки Камінь-Каширського району рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру розкрижували повалені на проїжджу частину дороги дерева.

15 січня рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі звільнили від поваленого дерева дорогу в селі Оконськ.

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Теги: вітер, повалені дерева, рятувальники
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