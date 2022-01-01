вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО

Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО
На сім’ю ромської національності у Луцьку напав чоловік з пістолетом. Очевидці кажуть: він стріляв в повітря, погрожував усіх вбити, дитину вдарив цеглиною.

Про це пише 12 Канал.

Це сталося увечері п’ятниці, 14 січня, на вулиці Павла Пащевського (район Балка), неподалік 2 спортшколи – інформує власкор 12 каналу.

На подвір’ї будинку було троє підлітків – 11-річний і двоє 14-річних хлопців. Раптом сюди забіг невідомий чоловік, вдарив одного з хлопців цеглиною. В руках тримав ще й пістолет, стверджували потім мешканці будинку.

Діти з вереском кинулися з хату. Звідти вибіг натовп жінок – підняли ґвалт. Нападник відбіг, втім, за кілька хвилин повернувся. Тоді, за словами свідків, почав стріляти з пістолета вгору і кричати: «Я вас тут усіх повбиваю».

Поліція, що прибула на виклик, затримала нападника. Пістолета при чоловікові не знайшли.

Дитина, яку нападник вдарив цеглиною, – в шоковому стані, втім, серйозних травм не отримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чоловік напав на ромів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два регіони України залишаються «помаранчевими»: МОЗ оновив карантинну мапу
Сьогодні, 13:12
Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні
Сьогодні, 12:44
Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
На Волині рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев: наслідки негоди
Сьогодні, 11:19
На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Два регіони України залишаються «помаранчевими»: МОЗ оновив карантинну мапу
Сьогодні, 13:12
 0
Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні
Сьогодні, 12:44
 0
Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
 0
На Волині рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев: наслідки негоди
Сьогодні, 11:19
 0
На Волині за добу діагностували 126 нових випадків COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8