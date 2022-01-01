Дитину вдарив цеглиною: у Луцьку чоловік з пістолетом напав на будинок ромів. ВІДЕО





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Це сталося увечері п’ятниці, 14 січня, на вулиці Павла Пащевського (район Балка), неподалік 2 спортшколи – інформує власкор 12 каналу.



На подвір’ї будинку було троє підлітків – 11-річний і двоє 14-річних хлопців. Раптом сюди забіг невідомий чоловік, вдарив одного з хлопців цеглиною. В руках тримав ще й пістолет, стверджували потім мешканці будинку.



Діти з вереском кинулися з хату. Звідти вибіг натовп жінок – підняли ґвалт. Нападник відбіг, втім, за кілька хвилин повернувся. Тоді, за словами свідків, почав стріляти з пістолета вгору і кричати: «Я вас тут усіх повбиваю».



Поліція, що прибула на виклик, затримала нападника. Пістолета при чоловікові не знайшли.



Дитина, яку нападник вдарив цеглиною, – в шоковому стані, втім, серйозних травм не отримала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сім’ю ромської національності у Луцьку напав чоловік з пістолетом. Очевидці кажуть: він стріляв в повітря, погрожував усіх вбити, дитину вдарив цеглиною.Про це пише 12 Канал Це сталося увечері п’ятниці, 14 січня, на вулиці Павла Пащевського (район Балка), неподалік 2 спортшколи – інформує власкор 12 каналу.На подвір’ї будинку було троє підлітків – 11-річний і двоє 14-річних хлопців. Раптом сюди забіг невідомий чоловік, вдарив одного з хлопців цеглиною. В руках тримав ще й пістолет, стверджували потім мешканці будинку.Діти з вереском кинулися з хату. Звідти вибіг натовп жінок – підняли ґвалт. Нападник відбіг, втім, за кілька хвилин повернувся. Тоді, за словами свідків, почав стріляти з пістолета вгору і кричати: «Я вас тут усіх повбиваю».Поліція, що прибула на виклик, затримала нападника. Пістолета при чоловікові не знайшли.Дитина, яку нападник вдарив цеглиною, – в шоковому стані, втім, серйозних травм не отримала.

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