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Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні

Проїзд у маршрутках ще одного міста на Волині здорожчає на дві гривні
У Нововолинську оприлюднили проєкт рішення про встановлення тарифів на міських автобусних маршрутах. У документі пропонується встановити нову вартість проїзду в громадському транспорті по місту – 7 гривень. Про це пише видання БУГ.

Проєкт рішення підготовлений з метою приведення тарифів до економічно-обґрунтованого рівня, враховуючи звернення перевізників щодо потреби приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно-обґрунтованим витратам, збереження якості надання послуг з перевезення пасажирів на належному рівні, покращення результатів фінансово-господарської діяльності перевізників міста, створення умов для забезпечення конкуренції на ринку пасажирських перевезень на міських маршрутах, – повідомляють на сайті Нововолинська.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просять надавати у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення (13.01.2022) на адресу розробника: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. 418.

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Теги: проїзд у транспорті, Нововолинськ, подорожчання
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