Дві чи три смуги: у Луцькраді радяться, як відремонтувати проблемний міст на Шевченка.ВІДЕО





Питання ремонту мосту назрівало уже давно. Почати роботи вирішили цього року, а саме із проєкту. Розглядають кілька варіантів: додати третю або навіть четверту смугу і тим самим розширити міст. Або ж зробити капітальний ремонт такого, як є.



Що краще – журналісти

ГО «Просторовий рух» Данила Яловенка, який досліджує дорожню інфраструктуру Луцька.



На його думку, причина заторів не в самому мості, а в неефективних розв’язках з обох сторін. Світлофор біля гіпермаркету та кільце на Набережній. Саме від цих двох розв’язок залежить пропускна здатність мосту.



«Те, що ми додамо ще одну смугу на мості, ніяк не змінить пропускну здатність цих двох розв’язкок, навіть ускладнить. Тому що кількість автомобілів збільшиться на цьому мості і він ще більше завантажиться», – пояснює експерт.



Думали і про реверсивний рух на Шевченка. Це має вигляд світлофора, який регулює, у яку сторону слід рухатися машинам в різну пору доби. Практика показує, що далеко не всі українці знають, як їхати за такими правилами, тому, на думку експертів, це призведе до ще більших заторів.



Данило Яловенко каже: перш за все, думав про реконструкцію розв’язок. Щодо перехрестя біля «Нашого краю», то тут рекомендують зробити більшою ліву смугу, що веде в бік вулиці Чернишевського. Та, можливо, встановити адаптивний світлофор, який буде перемикатися залежно від трафіка в ту чи іншу сторону. Кільце на Набережній не дуже ефективне через не зовсім правильну розмітку та через те, що люди не до кінця розібралися.



«Права смуга з будь-якого під’їзду до кільця веде лише вправо, а на кільце веде лише одна ліва смуга. Кільце двосмугове. Як можна говорити про ефективність, якщо тільки з однієї смуги можна на нього заїхати», – розмірковує Данило Яловенко.



Міст на Шевченка однозначно треба ремонтувати. Утім, доцільніше, кажуть, збудувати ще один, який би сполучав вулиці Яровицю та Ковельську. Але для такого будівництва потрібно багато грошей. Тому це поки не на часі.



Усі розуміють: реконструкція мосту з додаванням третьої смуги – дороге задоволення. Це можна зробити за рахунок того, що заберуть один тротуар. Зараз їх там два завширшки не більше метра. Якщо на один спрямувати усіх пішоходів та велосипедистів – можуть бути проблеми.



Який варіант ремонту мосту обрати – ще не знають і в міськраді. Над цим працюють проєктанти.



«У кінці місяця ми будемо знати, чи будуть дві смуги і капітальний ремонт, чи це буде три смуги. Все буде залежати від того, наскільки оцінять спроможність цього мосту і конструктивних елементів та тротуарів і скільки це буде коштувати», – зазначив міський голова Ігор Поліщук.



У будь-якому випадку у бюджеті Луцькради на цей рік передбачили 10 мільйонів гривень на початок робіт з реконструкції. Вона, за словами мера, розпочнеться вже невдовзі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вузькі дорога і тротуари, а ще часті затори. Міст над Стиром у Луцьку на вулиці Шевченка уже давно потребує ремонту. Про це заговорили вкотре і навіть передбачили 10 мільйонів гривень на початок реконструкції.Питання ремонту мосту назрівало уже давно. Почати роботи вирішили цього року, а саме із проєкту. Розглядають кілька варіантів: додати третю або навіть четверту смугу і тим самим розширити міст. Або ж зробити капітальний ремонт такого, як є.Що краще – журналісти 12 Каналу запитали у експертаГО «Просторовий рух», який досліджує дорожню інфраструктуру Луцька.На його думку, причина заторів не в самому мості, а в неефективних розв’язках з обох сторін. Світлофор біля гіпермаркету та кільце на Набережній. Саме від цих двох розв’язок залежить пропускна здатність мосту.«Те, що ми додамо ще одну смугу на мості, ніяк не змінить пропускну здатність цих двох розв’язкок, навіть ускладнить. Тому що кількість автомобілів збільшиться на цьому мості і він ще більше завантажиться», – пояснює експерт.Думали і про реверсивний рух на Шевченка. Це має вигляд світлофора, який регулює, у яку сторону слід рухатися машинам в різну пору доби. Практика показує, що далеко не всі українці знають, як їхати за такими правилами, тому, на думку експертів, це призведе до ще більших заторів.Данило Яловенко каже: перш за все, думав про реконструкцію розв’язок. Щодо перехрестя біля «Нашого краю», то тут рекомендують зробити більшою ліву смугу, що веде в бік вулиці Чернишевського. Та, можливо, встановити адаптивний світлофор, який буде перемикатися залежно від трафіка в ту чи іншу сторону. Кільце на Набережній не дуже ефективне через не зовсім правильну розмітку та через те, що люди не до кінця розібралися.«Права смуга з будь-якого під’їзду до кільця веде лише вправо, а на кільце веде лише одна ліва смуга. Кільце двосмугове. Як можна говорити про ефективність, якщо тільки з однієї смуги можна на нього заїхати», – розмірковує Данило Яловенко.Міст на Шевченка однозначно треба ремонтувати. Утім, доцільніше, кажуть, збудувати ще один, який би сполучав вулиці Яровицю та Ковельську. Але для такого будівництва потрібно багато грошей. Тому це поки не на часі.Усі розуміють: реконструкція мосту з додаванням третьої смуги – дороге задоволення. Це можна зробити за рахунок того, що заберуть один тротуар. Зараз їх там два завширшки не більше метра. Якщо на один спрямувати усіх пішоходів та велосипедистів – можуть бути проблеми.Який варіант ремонту мосту обрати – ще не знають і в міськраді. Над цим працюють проєктанти.«У кінці місяця ми будемо знати, чи будуть дві смуги і капітальний ремонт, чи це буде три смуги. Все буде залежати від того, наскільки оцінять спроможність цього мосту і конструктивних елементів та тротуарів і скільки це буде коштувати», – зазначив міський головаУ будь-якому випадку у бюджеті Луцькради на цей рік передбачили 10 мільйонів гривень на початок робіт з реконструкції. Вона, за словами мера, розпочнеться вже невдовзі.

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