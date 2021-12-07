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На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах

На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах
У ніч з 14 на 15 січня сильний вітер на Волині повністю знеструмив дев'ять населених пунктів. Про наслідки негоди Суспільному телефоном розповів директор з технічних питань "Волиньобленерго" Володимир Перчук.

Ще шість сіл області – знеструмлені частково.

Зі слів Володимира Перчука, напередодні, коли на Волині теж був сильний вітер, світло було скрізь. Лінії електропередач вітер пошкодив вночі.

"Є знеструмлені села в колишніх Маневицькому, Любомльському, Любешівському та Рожищенському районах", – зазначив директор з технічних питань "Волиньобленерго".

Наразі в населених пунктах, де відсутнє світло, працюють ремонтні бригади енергетиків. Зі слів Володимира Перчука, електропостачання планують відновити до кінця дня (15 січня – ред.).

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Теги: знеструмлені села, негода
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