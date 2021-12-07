На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах

Володимир Перчук.



Ще шість сіл області – знеструмлені частково.



Зі слів Володимира Перчука, напередодні, коли на Волині теж був сильний вітер, світло було скрізь. Лінії електропередач вітер пошкодив вночі.



"Є знеструмлені села в колишніх Маневицькому, Любомльському, Любешівському та Рожищенському районах", – зазначив директор з технічних питань "Волиньобленерго".



Наразі в населених пунктах, де відсутнє світло, працюють ремонтні бригади енергетиків. Зі слів Володимира Перчука, електропостачання планують відновити до кінця дня (15 січня – ред.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 14 на 15 січня сильний вітер на Волині повністю знеструмив дев'ять населених пунктів. Про наслідки негоди Суспільному телефоном розповів директор з технічних питань "Волиньобленерго"Ще шість сіл області – знеструмлені частково.Зі слів Володимира Перчука, напередодні, коли на Волині теж був сильний вітер, світло було скрізь. Лінії електропередач вітер пошкодив вночі."Є знеструмлені села в колишніх Маневицькому, Любомльському, Любешівському та Рожищенському районах", – зазначив директор з технічних питань "Волиньобленерго".Наразі в населених пунктах, де відсутнє світло, працюють ремонтні бригади енергетиків. Зі слів Володимира Перчука, електропостачання планують відновити до кінця дня (15 січня – ред.).

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