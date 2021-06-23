На Волині горіло приміщення суду
Сьогодні, 15:01
У Любомлі горіло приміщення Любомльського районного суду.
Про це Інсайдер Медіа стало відомо з власних джерел.
Повідомляють, що в приміщенні розбиті вікна, а з-під даху йде дим. На місці працювали рятувальники.
Як повідомила Інсайдер Медіа речниця ГУ ДСНС у Волинській області Ірина Варварук повідомлення про пожежу надійшло о 5:16 ранку. Більше як за годину, о 6:24 пожежу вдалось локалізувати і вже о 8:18 ліквідувати. Працювали 3 пожежні автомобілі.
Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інсайдер Медіа стало відомо з власних джерел.
Повідомляють, що в приміщенні розбиті вікна, а з-під даху йде дим. На місці працювали рятувальники.
Як повідомила Інсайдер Медіа речниця ГУ ДСНС у Волинській області Ірина Варварук повідомлення про пожежу надійшло о 5:16 ранку. Більше як за годину, о 6:24 пожежу вдалось локалізувати і вже о 8:18 ліквідувати. Працювали 3 пожежні автомобілі.
Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі на Володимирській зіткнулися дві автівки.ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
На Волині горіло приміщення суду
Сьогодні, 15:01
На Волині відновлюють електропостачання у 9 знеструмлених селах
Сьогодні, 14:08
Біля монастиря у Нововолинську знайшли тіло чоловіка.ФОТО
Сьогодні, 13:43
Медіа