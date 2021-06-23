На Волині горіло приміщення суду





Про це



Повідомляють, що в приміщенні розбиті вікна, а з-під даху йде дим. На місці працювали рятувальники.



Як повідомила Інсайдер Медіа речниця ГУ ДСНС у Волинській області Ірина Варварук повідомлення про пожежу надійшло о 5:16 ранку. Більше як за годину, о 6:24 пожежу вдалось локалізувати і вже о 8:18 ліквідувати. Працювали 3 пожежні автомобілі.



Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі горіло приміщення Любомльського районного суду.Про це Інсайдер Медіа стало відомо з власних джерел.Повідомляють, що в приміщенні розбиті вікна, а з-під даху йде дим. На місці працювали рятувальники.Як повідомила Інсайдер Медіа речниця ГУ ДСНС у Волинській областіповідомлення про пожежу надійшло о 5:16 ранку. Більше як за годину, о 6:24 пожежу вдалось локалізувати і вже о 8:18 ліквідувати. Працювали 3 пожежні автомобілі.Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

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