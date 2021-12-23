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У Ковелі на Володимирській зіткнулися дві автівки.ВІДЕО

У Ковелі на Володимирській зіткнулися дві автівки.ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 січня, вранці у Ковелі на вулиці Володимирській, поблизу автобусної зупинки та Палацу культури імені Тараса Шевченка.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Внаслідок ДТП пошкодження отримали два легкових автомобілі, найбільше «Volkswagen». Чи є потерпілі – наразі невідомо.

На місці пригоди працювали патрульні поліцейські.



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Теги: ДТП, Ковель
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