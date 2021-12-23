У Ковелі на Володимирській зіткнулися дві автівки.ВІДЕО





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Внаслідок ДТП пошкодження отримали два легкових автомобілі, найбільше «Volkswagen». Чи є потерпілі – наразі невідомо.



На місці пригоди працювали патрульні поліцейські.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 січня, вранці у Ковелі на вулиці Володимирській, поблизу автобусної зупинки та Палацу культури імені Тараса Шевченка.Про це « Ковель media» стало відомо з власних джерел.Внаслідок ДТП пошкодження отримали два легкових автомобілі, найбільше «Volkswagen». Чи є потерпілі – наразі невідомо.На місці пригоди працювали патрульні поліцейські.

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