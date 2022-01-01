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16 січня на Волині: гортаючи календар

16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження журналіст Валентин Люпа (на фото).

Також особисте свято 16 січня відзначає заступник головного редактора газети «Волинь-нова» Василь Уліцький, директор школи №16 Луцька Василь Троцький, адвокат Вадим Матвіїв.

Вітаємо усіх волинян, у житті яких сьогодні почався новий рік. Бажаємо здоров'я, довголіття й любові від близьких людей.

Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни вшановують Малахія та Гордія.

У неділю, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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