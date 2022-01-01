16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження журналіст Валентин Люпа (на фото).
Також особисте свято 16 січня відзначає заступник головного редактора газети «Волинь-нова» Василь Уліцький, директор школи №16 Луцька Василь Троцький, адвокат Вадим Матвіїв.
Вітаємо усіх волинян, у житті яких сьогодні почався новий рік. Бажаємо здоров'я, довголіття й любові від близьких людей.
Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни вшановують Малахія та Гордія.
У неділю, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Також особисте свято 16 січня відзначає заступник головного редактора газети «Волинь-нова» Василь Уліцький, директор школи №16 Луцька Василь Троцький, адвокат Вадим Матвіїв.
Вітаємо усіх волинян, у житті яких сьогодні почався новий рік. Бажаємо здоров'я, довголіття й любові від близьких людей.
Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни вшановують Малахія та Гордія.
У неділю, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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