Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня





На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря:

вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



Весь день у Луцьку теж буде хмарним. Без опадів. Температура вночі - від одного до двох градусів морозу, вдень - 0-мінус один градус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, у неділю, 16 січня, на Волині переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів.На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря:вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.Весь день у Луцьку теж буде хмарним. Без опадів. Температура вночі - від одного до двох градусів морозу, вдень - 0-мінус один градус.

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