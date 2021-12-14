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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Як інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, у неділю, 16 січня, на Волині переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря:
вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Весь день у Луцьку теж буде хмарним. Без опадів. Температура вночі - від одного до двох градусів морозу, вдень - 0-мінус один градус.

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Теги: прогноз погоди
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