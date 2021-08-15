Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися
Сьогодні, 19:35
Під час сходження на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє дістали травм різних ступенів тяжкості,- повідомила Держслужба з НС у Telegram-каналі.
Подія трапилася сьогодні, 15 січня, близько 11 години. Жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід. О 14:40 іншого травмованого, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги транспортовано на спортивну базу "Заросляк" і передано медикам.
Загиблою виявилася жінка 1965 року народження. Обставини її смерті з'ясовуватиме поліція.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.
Як зазначають рятувальники, постраждалі - туристи з м. Южне Одеської області.
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Подія трапилася сьогодні, 15 січня, близько 11 години. Жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід. О 14:40 іншого травмованого, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги транспортовано на спортивну базу "Заросляк" і передано медикам.
Загиблою виявилася жінка 1965 року народження. Обставини її смерті з'ясовуватиме поліція.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.
Як зазначають рятувальники, постраждалі - туристи з м. Южне Одеської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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