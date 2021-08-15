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Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися

Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися
Під час сходження на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє дістали травм різних ступенів тяжкості,- повідомила Держслужба з НС у Telegram-каналі.

Подія трапилася сьогодні, 15 січня, близько 11 години. Жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід. О 14:40 іншого травмованого, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги транспортовано на спортивну базу "Заросляк" і передано медикам.

Загиблою виявилася жінка 1965 року народження. Обставини її смерті з'ясовуватиме поліція.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.

Як зазначають рятувальники, постраждалі - туристи з м. Южне Одеської області.



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Теги: загинув турист, Говерла
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