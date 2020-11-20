На Волині розшукують жінку, яка зникла 11 днів тому





Про це інформує Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.



4-го січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, і на даний час її місце перебування невідоме.



Була одягнена в коротку балонову куртку чорного кольору, на голові шапка бордового кольору, зимові сапожки чорного кольору, а також при собі мала невеличку жіночу сумочку чорного кольору.



В разі інформації телефонувати за номером 0634661066; 0502077200 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує зниклу жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Олену Володимирівну Фаріон, 12.11.1984 року народження.Про це інформує Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.4-го січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, і на даний час її місце перебування невідоме.Була одягнена в коротку балонову куртку чорного кольору, на голові шапка бордового кольору, зимові сапожки чорного кольору, а також при собі мала невеличку жіночу сумочку чорного кольору.В разі інформації телефонувати за номеромабо

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