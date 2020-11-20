На Волині розшукують жінку, яка зникла 11 днів тому
Сьогодні, 20:33
Поліція розшукує зниклу жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Олену Володимирівну Фаріон, 12.11.1984 року народження.
Про це інформує Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.
4-го січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, і на даний час її місце перебування невідоме.
Була одягнена в коротку балонову куртку чорного кольору, на голові шапка бордового кольору, зимові сапожки чорного кольору, а також при собі мала невеличку жіночу сумочку чорного кольору.
В разі інформації телефонувати за номером 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це інформує Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.
4-го січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, і на даний час її місце перебування невідоме.
Була одягнена в коротку балонову куртку чорного кольору, на голові шапка бордового кольору, зимові сапожки чорного кольору, а також при собі мала невеличку жіночу сумочку чорного кольору.
В разі інформації телефонувати за номером 0634661066; 0502077200 або 102.
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