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На Волині розшукують жінку, яка зникла 11 днів тому

На Волині розшукують жінку, яка зникла 11 днів тому
Поліція розшукує зниклу жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Олену Володимирівну Фаріон, 12.11.1984 року народження.

Про це інформує Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.

4-го січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, і на даний час її місце перебування невідоме.

Була одягнена в коротку балонову куртку чорного кольору, на голові шапка бордового кольору, зимові сапожки чорного кольору, а також при собі мала невеличку жіночу сумочку чорного кольору.

В разі інформації телефонувати за номером 0634661066; 0502077200 або 102.


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Теги: Фаріон, зникла
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