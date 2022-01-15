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На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти.ВІДЕО

На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти.ВІДЕО
У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що дислокується на Волині, стартували командирські польоти. Таку назву отримала перша льотна зміна в новому навчальному році. До польотів долучився командний склад авіаційних ланок і вище.

Про це інформує АрміяІнформ.

У командуванні бригади відзначають, що метою навчальних польотів є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.

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Теги: командирські польоти, військові льотчики
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