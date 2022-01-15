На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти.ВІДЕО
Сьогодні, 23:24
У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що дислокується на Волині, стартували командирські польоти. Таку назву отримала перша льотна зміна в новому навчальному році. До польотів долучився командний склад авіаційних ланок і вище.
Про це інформує АрміяІнформ.
У командуванні бригади відзначають, що метою навчальних польотів є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує АрміяІнформ.
У командуванні бригади відзначають, що метою навчальних польотів є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти.ВІДЕО
Сьогодні, 23:24
У День Єднання у Луцьку створять «живий ланцюг»
Сьогодні, 22:22
Андрія Шевченка звільнили з посади тренера «Дженоа»
Сьогодні, 21:35
На Волині розшукують жінку, яка зникла 11 днів тому
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа