На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти.ВІДЕО





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У командуванні бригади відзначають, що метою навчальних польотів є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що дислокується на Волині, стартували командирські польоти. Таку назву отримала перша льотна зміна в новому навчальному році. До польотів долучився командний склад авіаційних ланок і вище.Про це інформує АрміяІнформ У командуванні бригади відзначають, що метою навчальних польотів є формування й удосконалення інструкторсько-методичних умінь і навичок керівного льотного складу. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.

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