У День Єднання у Луцьку створять «живий ланцюг»
Сьогодні, 22:22
22 січня 2022 року о 12:00 до Дня Соборності України
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