У День Єднання у Луцьку створять «живий ланцюг»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 січня 2022 року о 12:00 до Дня Соборності України

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